Беседина дозаявили на вторую часть сезона в УПЛ

Форвард доиграет остаток сезона-2020/2021.

Киевское Динамо дозаявило Артема Беседина на вторую часть сезона УПЛ 2020/21.

Об этом сообщала пресс-служба Лиги на своем официальном сайте.

Форвард не выступал в чемпионате с декабря 2019 года. Тогда Беседин провалил допинг-тест и был отстранен от матчей на один год.

24-летний форвард отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Последний раз он выходил на поле в декабре 2019 года.

Вполне возможно, что Беседин сыграет в матче 14-го тура УПЛ, в котором киевляне будут принимать Олимпик. Поединок состоится 13-го февраля.