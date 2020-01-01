Динамо хотело усилиться Антюхом, но переговоры зашли в тупик

Колос запросил 1 миллион долларов за полузащитника.

Динамо обращалось в Колос по поводу полузащитника Дениса Антюха, но клубы не смогли найти точки соприкосновения в вопросе потенциального трансфера.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе “Цыганык LIVE“ на YouTube.

“После завершения последнего тура УПЛ в минувшем году Мирча Луческу попросил узнать, сколько стоит Антюх из Колоса. Тренеру Динамо понравился этот футболист, и он хотел бы взять его на просмотр. Киевский клуб обратился в Колос, а те выставили цену в 1 миллион долларов, и на этом все разговоры прекратились“.

“Луческу хотел посмотреть на этого футболиста, взять его на первый сбор, чтобы понять, подходит он Динамо или нет. Однако Колос категорически отказался – мол, никаких просмотров, платите миллион долларов и берите футболиста“, - сказал Цыганык.

Ранее Луческу заявил, что Динамо Киев не в состоянии покупать дорогих футболистов и предлагать им высокие зарплаты.