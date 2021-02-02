Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Накануне матча Колоса Селезнев выпивал с Ворониным - источник

Комментариев: 1
Появились новые детали исключения одиозного форварда.
Селезнев с Ворониным и Рацом
Селезнев с Ворониным и Рацом
Instagram

Украинский форвард Евгений Селезнев, который был исключен из Колоса, все таки выпивал накануне матча.

Об этом рассказал журналист телеканала Футбол Валерий Крамар в шоу “Вмикай підігрів“.

Он сообщил, что вечером накануне игры Селезнев встречался с экс-футболистом сборной Украины Андреем Ворониным. В ходе дружеской посиделки бывшие партнеры по национальной команде употребляли алкоголь в присутствии других своих знакомых, чьи личности не раскрываются.

Напомним, что сам спортсмен подобные обвинения назвал бредом.

Поделись:
Теги: Колос, Евгений Селезнев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  02.02.2021, 13:26
Оценка:  0
гость
И чё тут такого. Долбоебы бля. Нармуль тусанули, закинулись лаком, все топ. А как ещё бля
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь