Накануне матча Колоса Селезнев выпивал с Ворониным - источник

Появились новые детали исключения одиозного форварда.

Селезнев с Ворониным и Рацом Instagram

Украинский форвард Евгений Селезнев, который был исключен из Колоса, все таки выпивал накануне матча.

Об этом рассказал журналист телеканала Футбол Валерий Крамар в шоу “Вмикай підігрів“.

Он сообщил, что вечером накануне игры Селезнев встречался с экс-футболистом сборной Украины Андреем Ворониным. В ходе дружеской посиделки бывшие партнеры по национальной команде употребляли алкоголь в присутствии других своих знакомых, чьи личности не раскрываются.

Напомним, что сам спортсмен подобные обвинения назвал бредом.