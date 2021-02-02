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Селезнева не хотят видеть в Олимпике

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Климовский рассказал, что думает об одиозном форварде.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Twitter

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский отреагировал на отстранение Евгения Селезнева из Колоса.

“Футболисты могут быть возрастными, но как они ведут себя – самое главное. Все зависит от воспитания. Если ты попал в команду, то должен показывать. Такой опытный футболист должен вести за собой и быть хорошим примером. Не знаю, что произошло, но если человека выгнали, то была какая-то большая проблема.

Перед подписанием футболиста мы пытаемся многое о нем узнать, говорим с другими тренерами. В зимнее трансферное окно к нам пришли молодые игроки, мы и ими интересовались: какое у них поведение, как они в общении с партнерами. Меня это очень интересует. Если футболист выпивает – это большая проблема“, - поведал он.

На вопрос взял бы он сейчас форварда в свой клуб, тренер ответил отрицательно.

При этом, он не исключает, что Селезнев еще сможет выйти на поле.

“Если он грамотный парень, задумается, то сможет еще поиграть“, – заявил Климовский.

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Теги: Игорь Климовский, Колос, Олимпик, Евгений Селезнев
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.02.2021, 11:07
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гость
Да как ты смеешь такое пиздeть. Кто ты и кто Жека. Ты перхоть подзалупная,а Жека Царь. Не того ты уровня комментатор,чтоб такое базлать. А Царь,он и в Африке Царь
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