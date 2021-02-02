Селезнева не хотят видеть в Олимпике

Климовский рассказал, что думает об одиозном форварде.

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский отреагировал на отстранение Евгения Селезнева из Колоса.

“Футболисты могут быть возрастными, но как они ведут себя – самое главное. Все зависит от воспитания. Если ты попал в команду, то должен показывать. Такой опытный футболист должен вести за собой и быть хорошим примером. Не знаю, что произошло, но если человека выгнали, то была какая-то большая проблема.

Перед подписанием футболиста мы пытаемся многое о нем узнать, говорим с другими тренерами. В зимнее трансферное окно к нам пришли молодые игроки, мы и ими интересовались: какое у них поведение, как они в общении с партнерами. Меня это очень интересует. Если футболист выпивает – это большая проблема“, - поведал он.

На вопрос взял бы он сейчас форварда в свой клуб, тренер ответил отрицательно.

При этом, он не исключает, что Селезнев еще сможет выйти на поле.

“Если он грамотный парень, задумается, то сможет еще поиграть“, – заявил Климовский.