Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Палкин - о трансферных переговорах: Пока все идет очень тяжело

Комментариев: 0
Горняки могут остаться без новобранцев.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер может остаться без “новичков“ в зимний период.

Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин в интервью Shakhtar News.

На вопрос, стоит ли Шахтеру ожидать новичков в зимний период, Палкин ответил неоднозначно.

“Если переговоры увенчаются успехом, то я думаю, что да. Есть очень много вопросов — открытых и сложных. Пока все идет очень тяжело, но посмотрим“, - заявил он.

Также он добавил, что скорее все в трансферах сохранится бразильский вектор.

Кроме того, директор отметил, что Шахтер тщательно следит за всеми футболистами.

“Тех, кто привлекает наше внимание, кто сегодня готов быть в Шахтере — а это, я хочу сказать, очень сложно, — мы, естественно, будем возвращать“, - подчеркнул он.

Напомним, что руководство клуба предложило вратарю команды Андрею Пятову продлить действующий контракт.

Поделись:
Теги: Шахтер, Сергей Палкин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь