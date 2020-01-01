Палкин - о трансферных переговорах: Пока все идет очень тяжело

Горняки могут остаться без новобранцев.

Донецкий Шахтер может остаться без “новичков“ в зимний период.

Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин в интервью Shakhtar News.

На вопрос, стоит ли Шахтеру ожидать новичков в зимний период, Палкин ответил неоднозначно.

“Если переговоры увенчаются успехом, то я думаю, что да. Есть очень много вопросов — открытых и сложных. Пока все идет очень тяжело, но посмотрим“, - заявил он.

Также он добавил, что скорее все в трансферах сохранится бразильский вектор.

Кроме того, директор отметил, что Шахтер тщательно следит за всеми футболистами.

“Тех, кто привлекает наше внимание, кто сегодня готов быть в Шахтере — а это, я хочу сказать, очень сложно, — мы, естественно, будем возвращать“, - подчеркнул он.

Напомним, что руководство клуба предложило вратарю команды Андрею Пятову продлить действующий контракт.