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В Шахтере подтвердили продление контрактов с Матвиенко и Хочолавой

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Это случилось еще весной прошлого года.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер

В декабре 2020 года появились слухи, что донецкий Шахтер еще весной того же года с Николаем Матвиенко и Давидом Хочолавой переподписали контракты до 2025-го.

Теперь генеральный директор клуб Сергей Палкин подтвердил эту информацию, сообщается на официальном сайте Шахтера.

– В прессе есть информация, что уже почти год назад Шахтер продлил контракты с Хочолавой и Матвиенко. Правда ли это?

– Да. С Матвиенко, насколько я помню, раньше, потом с Хочолавой. Да, мы заключили пятилетний контракт, – сказал Палкин.

Напомним, что руководство клуба предложило вратарю команды Андрею Пятову продлить действующий контракт.

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Теги: Сергей Палкин, Шахтер, Давид Хочолава, Николай Матвиенко
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