В Шахтере подтвердили продление контрактов с Матвиенко и Хочолавой

Это случилось еще весной прошлого года.

В декабре 2020 года появились слухи, что донецкий Шахтер еще весной того же года с Николаем Матвиенко и Давидом Хочолавой переподписали контракты до 2025-го.

Теперь генеральный директор клуб Сергей Палкин подтвердил эту информацию, сообщается на официальном сайте Шахтера.

– В прессе есть информация, что уже почти год назад Шахтер продлил контракты с Хочолавой и Матвиенко. Правда ли это?

– Да. С Матвиенко, насколько я помню, раньше, потом с Хочолавой. Да, мы заключили пятилетний контракт, – сказал Палкин.

Напомним, что руководство клуба предложило вратарю команды Андрею Пятову продлить действующий контракт.