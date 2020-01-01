Динамо Киев - Динамо Тбилиси 1:0 видео гола и обзор матча
Подопечные Луческу обыграли действующего чемпиона Грузии.
Киевское Динамо выиграло во втором спарринге в рамках турецкого сбора. Соперником команды Мирчи Луческу стало Динамо Тбилиси.
Победный гол команде принес Виталий Буяльский, реализовав одиннадцатиметровый в самой концовке матча.
Динамо - Динамо Тбилиси 1:0
Гол: Буяльский, 90+2
Динамо (1-й тайм): Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.
Динамо (2-й тайм): Нещерет – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Сидорчук – де Пена, Буяльский, Шапаренко, Родригес – Беседин (Ванат, 80).
Динамо Тбилиси: Квасхвадзе – Кобури, Гбеньон, Монхил – Меквабишвили, Папава – Цоцонава, Кардава, Споркследе – Габедава, Марушич.
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