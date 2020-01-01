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Динамо Киев - Динамо Тбилиси 1:0 видео гола и обзор матча

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Подопечные Луческу обыграли действующего чемпиона Грузии.

Динамо Киев - Динамо Тбилиси
Динамо Киев - Динамо Тбилиси
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо выиграло во втором спарринге в рамках турецкого сбора. Соперником команды Мирчи Луческу стало Динамо Тбилиси.

Победный гол команде принес Виталий Буяльский, реализовав одиннадцатиметровый в самой концовке матча.

Динамо - Динамо Тбилиси 1:0

Гол: Буяльский, 90+2

Динамо (1-й тайм): Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.

Динамо (2-й тайм): Нещерет – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Сидорчук – де Пена, Буяльский, Шапаренко, Родригес – Беседин (Ванат, 80).

Динамо Тбилиси: Квасхвадзе – Кобури, Гбеньон, Монхил – Меквабишвили, Папава – Цоцонава, Кардава, Споркследе – Габедава, Марушич.

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Теги: Виталий Буяльский, Динамо Киев, Динамо Тбилиси
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