Шахтер ведет переговоры с Пятовым

Клуб заинтересован в услугах вратаря.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что клуб предложил вратарю команды Андрею Пятову продлить действующий контракт.

Об этом сообщается на официальном сайте Шахтера.

Отмечается, что срок действия соглашения истекает летом 2021 года, поэтому “горняки“ ждут ответа от голкипера.

Кроме того, клуб намерен предложить бразильскому футболисту Тайсону двухлетний контракт.

“С Пятовым мы ведем переговоры. Сделали ему предложение и сегодня ждем ответа. По Тайсону также открыты к переговорам. Главное, чтобы у футболиста было желание оставаться в Шахтере“, - цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, что сегодня донецкий Шахтер покинул Виктор Коваленко и стал сокомандником Руслана Малиновского в Аталанте.