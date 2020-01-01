Селезнев назвал лучшего украинского нападающего

По словам спортсмена, Яремчуки имеет хорошую перспективу.

35-летний футболист Евгений Селезнев, которого отчислили из Колоса за грубое нарушение режима, считает Романа Яремчука лучшим украинским форвардом.

Об этом он рассказал в в интервью “Отдушивдушу“.

“Лучший украинский нападающий? Наверное, Яремчук. У него хорошие данные, мне он очень нравится.

Когда он только первые разы приезжал в сборную, я сразу сказал, что это хороший футболист будет. Он спокойный, техничный, бежит здорово, цепляется за мяч. У него есть хорошая перспектива.

У него вообще не пошло в Украине, сложный чемпионат был. Действительно, тогда было тяжело. Остался Беседин здесь. А Яремчук ушел в Бельгию, там поинтереснее, больше в атаку играют. В Украине намного тяжелее было играть, чем в Бельгии“, – сказал Селезнев.

Напомним, что ранее спортсмен отреагировал на слухи о причинах его исключения из Колоса.