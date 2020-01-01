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Селезнев: После хоккея хочется выпить пива

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Спорстмен стал бояться употреблять любимый напиток.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Twitter

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, которого вчера отчислили из Колоса, в интервью “Отдушивдушу“ рассказал о том, куда делся его “пивной живот“.

“Это раньше было. Сейчас стараюсь следить за собой. Кстати, в последнее время я начал бояться пить пиво, потому что от него и правда растет живот.

После хоккея я могу выпить. Но после хоккея сам Бог велел. Три килограмма сбрасываешь. Наверное, единственный вид спорта, после которого хочется выпить пива. Это действительно так“, — поведал спортсмен.

Напомним, что ранее спортсмен отреагировал на слухи о причинах его исключения из Колоса.

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Теги: Евгений Селезнев, Колос
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