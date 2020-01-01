Тайсон может задержаться в Шахтере

Донецкий клуб не хочет прощаться с бразильцем.

Донецкий Шахтер намерен предложить бразильскому футболисту Тайсону двухлетний контракт.

Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык в шоу “Цыганык лайв“.

Действующий контракт хавбека с Шахтером заканчивается летом 2021-го года.

В услугах Тайсона заинтересован бразильский Интернасьонал, что подходит футболисту, ведь он хочет вернуться на родину. В таком случае Тайсон покинет Шахтер бесплатно, если уйдет летом.