Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тайсон может задержаться в Шахтере

Комментариев: 0
Донецкий клуб не хочет прощаться с бразильцем.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Донецкий Шахтер намерен предложить бразильскому футболисту Тайсону двухлетний контракт.

Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык в шоу “Цыганык лайв“.

Действующий контракт хавбека с Шахтером заканчивается летом 2021-го года.

В услугах Тайсона заинтересован бразильский Интернасьонал, что подходит футболисту, ведь он хочет вернуться на родину. В таком случае Тайсон покинет Шахтер бесплатно, если уйдет летом.

Поделись:
Теги: Шахтер, Тайсон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь