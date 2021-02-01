Селезнев: Прочитал, что я приехал пьяный на игру. Это бред

Украинский футболист отреагировал на слухи.

Нападающий Колоса Евгений Селезнев был исключен из команды за “грубое нарушение режима“.

Позже СМИ выяснили, что спортсмен якобы приехал на контрольный матч в Турции пьяным.

Сам футболист такие слухи опровергает. В шоу “Цыганык лайв“ он назвал эту информацию бредом.

“То, что пишут это бред. Я прочитал, что я пьяный приехал на игру, ну ты себе можешь такое представить?“, - заявил он.

Ранее главный тренер Колоса отказался отказался обсуждать неожиданный уход из клуба Селезнева.