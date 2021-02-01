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Селезнев: Прочитал, что я приехал пьяный на игру. Это бред

Комментариев: 3
Украинский футболист отреагировал на слухи.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Twitter

Нападающий Колоса Евгений Селезнев был исключен из команды за “грубое нарушение режима“.

Позже СМИ выяснили, что спортсмен якобы приехал на контрольный матч в Турции пьяным

Сам футболист такие слухи опровергает. В шоу “Цыганык лайв“ он назвал эту информацию бредом.

“То, что пишут это бред. Я прочитал, что я пьяный приехал на игру, ну ты себе можешь такое представить?“, - заявил он.

Ранее главный тренер Колоса отказался отказался обсуждать неожиданный уход из клуба Селезнева.

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Теги: Евгений Селезнев, Колос
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Комментариев (3)
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malaxxo    01.02.2021, 19:38
Оценка:  -20
malaxxo
Селезнев:Прочитал,что я приехал пьяный на игру.Это бред.Ведь я всегда под"кокосом".
гость  (аноним)  01.02.2021, 19:12
Оценка:  -1
гость
В Минай к Милевскому.
МаксимУм    01.02.2021, 19:32
Оценка:  +1
МаксимУм
Селя + Миля...
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