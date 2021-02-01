"Появился пьяным": СМИ обнародовали причину исключения Селезнева из Колоса

Одиозный форвард явился на контрольный матч в состоянии алкогольного опьянения.

Нападающий Колоса из Коваливки Киевской области Евгений Селезнев вчера был отчислен из команды.

Главный тренер клуба отказался как-либо комментировать случившееся, заявив лишь, что Селезнев “грубо нарушил режим“.

Однако журналистам UA-Футбол удалось выяснить, что нарушением режима являлось состояние алкогольного опьянения - якобы футболист в неадекватном состоянии прибыл на контрольную игру против Руха из города Брест и сразу был отчислен из команды.

Пресс-служба клуба отмечает, что Евгений Селезнев провел на поле десять минут, после чего был заменен, но издание установило, что нападающий не играл вообще, а был исключен Костышиным из состава и клуба сразу после того, как выяснилось, что Селезнев пьян.