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"Появился пьяным": СМИ обнародовали причину исключения Селезнева из Колоса

Комментариев: 2
Одиозный форвард явился на контрольный матч в состоянии алкогольного опьянения.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Instagram

Нападающий Колоса из Коваливки Киевской области Евгений Селезнев вчера был отчислен из команды.

Главный тренер клуба отказался как-либо комментировать случившееся, заявив лишь, что Селезнев “грубо нарушил режим“.

Однако журналистам UA-Футбол удалось выяснить, что нарушением режима являлось состояние алкогольного опьянения - якобы футболист в неадекватном состоянии прибыл на контрольную игру против Руха из города Брест и сразу был отчислен из команды.

Пресс-служба клуба отмечает, что Евгений Селезнев провел на поле десять минут, после чего был заменен, но издание установило, что нападающий не играл вообще, а был исключен Костышиным из состава и клуба сразу после того, как выяснилось, что Селезнев пьян.

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Теги: Евгений Селезнев, Колос
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.02.2021, 19:30
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гость
Это нормально. У нас тренер часто бухой, Лёха и я тоже под градусом ебoшим иногда. Не в говно канеш,но датые. На чемпе области я даже блеванул. Короче, нармас
гость  (аноним)  01.02.2021, 19:10
Оценка:  0
гость
В Минай к Милевскому. Хочу увидеть как они порвут Динамо.
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