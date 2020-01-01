Срна - о Коваленко: Он много сделал для клуба

Специалист прокомментировал трансфер украинца.

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна высказался по поводу трансфера Виктора Коваленко в Аталанту.

“Для всех в Шахтере это очень тяжелый момент, но мы счастливы за Виктора. Коваленко много сделал для клуба, радовал наших болельщиков. Это очень тяжелый день и для нашего директора, который вел переговоры. Директор и президент Шахтера пошли навстречу Коваленко, ведь он этого заслужил.

Мы уважаем его желание перейти в Аталанту. Мы желаем ему удачи, всегда будем любить и помнить его. Коваленко - пример всем молодым футболистам Шахтера“, - сказал Срна.