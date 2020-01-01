Коваленко: Шахтер дал мне все, чтобы я стал футболистом

Спортсмен трогательно попрощался с донецким клубом.

Украинский футболист Виктор Коваленко покинул донецкий Шахтер и подписал контракт с итальянской Аталантой.

Перед отъездом в Италию полузащитник, находясь на сборах с донецкой командой в Турции, попрощался с партнерами по команде и тренерским штабом. Он поблагодарил всех за длинную совместную историю, после чего последовали аплодисменты партнеров и объятия.

Пост-благодарность футболист обнародовал также и в своем Instagram, поделившись роликом прощания с клубом.

“Меня пригласили в Академию Шахтера в 12 лет. Ровно столько же я провел в клубе, который многому меня научил и который дал мне все, чтобы я стал футболистом и вырос в игрока сборной Украины.



За это я очень благодарен Шахтеру и его семье: тренерам Академии, тренерам первой команды и всем тем, с кем играл и работал в клубе. Благодарю президента клуба Рината Ахметова и генерального директора Сергея Палкина. Отдельное спасибо болельщикам, всем кто поддерживал меня и кто критиковал. Вы помогли мне стать сильнее“, - написал Коваленко.