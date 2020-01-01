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Маркевич: Тайсон должен был перейти в Челси

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Трансфер бразильца в лондонский клуб сорвался из-за одного пункта.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
Getty Images

Бывший тренер Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, почему трансфер Тайсона в лондонский Челси сорвался. 

"Тайсон должен был переходить в Челси. Его уже хотели покупать, но у него не было матчей за сборную Бразилии. В Англии, вроде как, надо, чтобы было минимум пять матчей за сборную. Потому не получилось".

Специалист также рассказал о других переходах своих подопечных.

"Соса пошел в Атлетико - стал чемпионом, Жажа в Турцию - стал чемпионом, Канкаву забрал Реймс, Калинич ушел, Шахова и Матоса забрал к себе ПАОК. Но самое смешное, что Днепр за этих игроков не взял деньги, они почти все ушли бесплатно . Тот же Бойко. Всю команду разобрали, а это ничего не дало", - рассказал Маркевич в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в понедельник, 1 февраля, Мирон Маркевич отмечает свое 70-летие.

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Теги: Мирон Маркевич, Металист, Тайсон
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