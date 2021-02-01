Наставник Колоса отреагировал на скандал во круг Селезнева

Руслан Костышин отказался называть причины ухода одиозного форварда.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин отказался обсуждать неожиданный уход из клуба нападающего Евгения Селезнева.

"Я не буду об этом говорить. Это моя позиция", — лаконично прокомментировал ситуацию Костышин для Ua-football.com

Журналист Игорь Бурбас сообщал, что игрок нарушил режим, из-за чего тренер принял решение отчислить форварда из стана команды.

В данный момент Евгений уже покинул расположение клуба в Турции и направляется в Украину.