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Наставник Колоса отреагировал на скандал во круг Селезнева

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Руслан Костышин отказался называть причины ухода одиозного форварда.
Руслан Костышин
Руслан Костышин
Колос

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин отказался обсуждать неожиданный уход из клуба нападающего Евгения Селезнева.

"Я не буду об этом говорить. Это моя позиция", — лаконично прокомментировал ситуацию Костышин для Ua-football.com

Журналист Игорь Бурбас сообщал, что игрок нарушил режим, из-за чего тренер принял решение отчислить форварда из стана команды.

В данный момент Евгений уже покинул расположение клуба в Турции и направляется в Украину. 

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Теги: Руслан Костышин, Колос, Евгений Селезнев
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гость  (аноним)  01.02.2021, 12:06
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Гнать нужно козлину Кормильца
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