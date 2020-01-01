Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Каштру: Хотим найти еще одного соперника для спарринга

Комментариев: 0
Донецкий Шахтер намерен сыграть еще три матча в рамках сборов .
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру после матча с сербской Црвеной Звездой сообщил о том, что украинский клуб ищет еще одну команду для спарринга в рамках сборов в Турции.

По словам португальского специалиста, он хотел бы дать футболистам больше игрового времени перед шаблонной подготовкой к началу чемпионата Украины.

«Хотим провести еще три товарищеских поединка. Стараемся найти еще одного соперника, чтобы дать больший объем игрового времени ребятам. И потом, перед чемпионатом, предстоит неделя шаблонной тренировочной работы», - сказал Каштру в интервью официальному Youtube-каналу Шахтера.

Напоминаем, что сегодня с Шахтером попрощался полузащитник Виктор Коваленко, который перешел в итальянскую Аталанту.

Поделись:
Теги: Шахтер, Луиш Каштру, спарринг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь