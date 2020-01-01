Каштру: Хотим найти еще одного соперника для спарринга

Донецкий Шахтер намерен сыграть еще три матча в рамках сборов .

Тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру после матча с сербской Црвеной Звездой сообщил о том, что украинский клуб ищет еще одну команду для спарринга в рамках сборов в Турции.

По словам португальского специалиста, он хотел бы дать футболистам больше игрового времени перед шаблонной подготовкой к началу чемпионата Украины.

«Хотим провести еще три товарищеских поединка. Стараемся найти еще одного соперника, чтобы дать больший объем игрового времени ребятам. И потом, перед чемпионатом, предстоит неделя шаблонной тренировочной работы», - сказал Каштру в интервью официальному Youtube-каналу Шахтера.

Напоминаем, что сегодня с Шахтером попрощался полузащитник Виктор Коваленко, который перешел в итальянскую Аталанту.