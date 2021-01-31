Кривцов: Грустно, что Коваленко уходит из команды, но слез не было

Защитник Шахтера рассказал о прощании Виктора Коваленко с командой.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов рассказал о том, как прошло прощание с командой полузащитника Виктора Коваленко, который перешел в итальянскую Аталанту.

По словам Кривцова, все прошло без слез, а игроки Шахтера рады тому, что Коваленко перебрался в топ-чемпионат.

“Виктор вчера выступил, попрощался с командой. Мы с ним отдельно обнялись и пожелали удачи. Будем за ним следить, а он, надеюсь, за Шахтером. Слез не было, но чувство двоякое. Грустно, что Витя уходит из команды. Ни один человек в команде не мог сказать о нем плохого слова. Это хороший парень, профессионал. С другой стороны, мы рады за него – это топ-чемпионат” - сообщил Кривцов телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось о том, что вчера Коваленко приехал в Бергамо для подписания контракта с Аталантой.