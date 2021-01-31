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Селезнев отчислен из Колоса за нарушение режима - источник

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Евгений Селезнев возвращается в Киев.
Евгений Селезнев против Владимира Шепелева
Евгений Селезнев против Владимира Шепелева
koloskovalivka.com

Нападающий Колоса из Коваливки Киевской области Евгений Селезнев сегодня был отчислен из команды, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, Селезнева отчислили за грубое нарушение режима, после которого главный тренер Колоса Руслан Костышин поставил вопрос очень жестко.

Также сообщается, что сейчас Селезнев возвращается в Киев.

Напомним, что ранее Селезнев рассказывал о своих взаимоотношениях с крепкими спиртными напитками.

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Теги: Колос, Евгений Селезнев, Руслан Костышин, УПЛ
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SAId    31.01.2021, 23:21
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упала корона..кто бы сомневался...
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