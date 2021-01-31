Селезнев отчислен из Колоса за нарушение режима - источник
Евгений Селезнев возвращается в Киев.
Нападающий Колоса из Коваливки Киевской области Евгений Селезнев сегодня был отчислен из команды, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, Селезнева отчислили за грубое нарушение режима, после которого главный тренер Колоса Руслан Костышин поставил вопрос очень жестко.
Также сообщается, что сейчас Селезнев возвращается в Киев.
Напомним, что ранее Селезнев рассказывал о своих взаимоотношениях с крепкими спиртными напитками.
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