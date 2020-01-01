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Украина крупно обыграла Албанию в квалификации Евро-2022 по футзалу

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Сборная Украины забила 10 голов, Зварич сделал хет-трик.
Сборная Украины
Сборная Украины
uaf.ua

Сборная Украины по футзалу крупно обыграла Албанию в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года.

Михаил Зварыч открыл счет уже на первой минуте, а через пять минут Петр Шотурма удвоил счет. На 9-й минуте албанцы усилиями Ментора Мейзини сократили отставание, через четыре минуты Азем Брахими сравнял счет.

Но уже через минуту Николай Билоцеркивец снова вывел сборную Украины вперед, а менее, чем через четыре минуты Зварыч оформил дубль. Перед перерывом Артем Фаренюк забил пятый гол сборной Украины.

Сразу после пререрыва сначала отличился Николай Грицына, потом Фаренюк оформил дубль, а следом Зварыч — хет-трик.

Албанцам удалось забить еще один гол — отличился Рей Карая. Однако затем они пропустили дважды — по голу в свою статистику занесли Олег Еремин и Сергей Малышко.

После этой победы Украина занимает второе место в первой группе, с отставанием от Хорватии в три очка.

Албания - Украина - 3:10

Голы: Мейзини, 9, Брахими, 13, Карая, 34 - Зварыч, 1, Шотурма, 6, Билоцеркивец, 14, Зварыч, 14, Фаренюк, 19, Грицына, 23, Фаренюк, 26, Зварыч, 27, Еремин, 36, Малышко, 40.

Албания: Да Силва - А. Брахими, Мейзини, Селманай, Криезиу

Запасные: Ррапи, Гаши, Шкодра, Карая, Рамадани, Незири, Реджепай, Каца, Ш. Брахими.

Украина: Цыпун - Микитюк, Шотурма, Билоцеркивец, Зварыч

Запасные: Сухов, Савенко, Малышко, Еремин, Грицына, Королышин, Журба, Фаренюк, Кузь.

Предупреждение: Микитюк.

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Теги: Украина, Албания, футзал
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