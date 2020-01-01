АЕК арендовал украинского полузащитника Данченко

Олег Данченко принадлежит российскому Рубину.

Греческий АЕК в ближайшее время подпишет украинского полузащитника российского Рубина Олега Данченко, сообщает Naftemporiki.

По информации источника, Данченко перейдет в греческий клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона с обязательством выкупа, если он сыграет определенной количество матчей.

Данченко уже прибыл в Афины, где пройдет медосмотр, после которого присоединится к АЕКу.

Ранее директор Рубина Рустем Сайманов заявлял о том, что Данченко останется в аренде в Уфе, где играл в первой половине сезона.