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АЕК арендовал украинского полузащитника Данченко

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Олег Данченко принадлежит российскому Рубину.
Олег Данченко
Олег Данченко
ФК Рубин

Греческий АЕК в ближайшее время подпишет украинского полузащитника российского Рубина Олега Данченко, сообщает Naftemporiki.

По информации источника, Данченко перейдет в греческий клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона с обязательством выкупа, если он сыграет определенной количество матчей.

Данченко уже прибыл в Афины, где пройдет медосмотр, после которого присоединится к АЕКу.

Ранее директор Рубина Рустем Сайманов заявлял о том, что Данченко останется в аренде в Уфе, где играл в первой половине сезона. 

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Теги: Олег Данченко, АЕК, аренда
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