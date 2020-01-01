Динамо — Лудогорец 1:2 видео голов и обзор матча

Киевляне уступили болгарскому клубу в спарринге в рамках сборов в Турции.

Сисиньо против Карлоса Де Пены ludogorets.com

Киевское Динамо проиграло боолгарскому Лудогорцу со счетом 1:2 спарринг в рамках сборов украинского клуба в Турции.

На 23-й минуте Оливье Вердон, пытаясь прервать пас Николая Шапаренко, срезал мяч в свои ворота и украинский клуб повел в счете. Отыгрались болгары за пять минут до конца первого тайма — Георгий Бущан неудачно отбил мяч после удара Бернарда Текпетея и Каули Оливейра оказался первым на добивании.

А вскоре после перерыва киевляне пропустили еще один гол — Кирил Десподов подал угловой, а Жосуэ Са избавился от опекунов и точным ударом сделал счет 2:1.

Следующий спарринг на сборах в Турции Динамо сыграет против грузинского Динамо Тбилиси 1 февраля.

Динамо - Лудогорец - 1:2

Голы: Вердон, 24 (в свои ворота) - Каули, 39, Са, 56.

Динамо: Бущан (Нещерет, 46), Миколенко (Ванат, 82), Попов (Супряга, 76), Забарный (Шабанов, 60), Кендзера (Н.Волошин, 76), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 68), Буяльський (Леднев, 68), де Пена (Сидклей, 60), Родригеш (Караваев, 60), Беседін.

Лудогорец: Ренан (Илиев, 46), Дяков, Икоко (Сисиньо, 46), Са (Терзиев, 63), Вердон, Кешерю (Митков, 75), Текпетей (Чибота, 63), Каули (Янков, 63), Недялков, Десподов, Баджи (Анисе, 46).