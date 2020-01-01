Матч Шахтер — Мура отменен из-за коронавируса

В воскресение Шахтер сыграет только один спарринг .

В воскресение донецкий Шахтер сыграет только один спарринг в рамках сборов в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Шахтер не сможет сыграть запланированный матч против Муры из-за вспышки коронавируса в команде из Словении. Таким образом, завтра состоится только один спарринг Шахтера, в котором соперником дончан будет сербская Црвена Звезда.

Ранее сообщалось о том, что итальянская Аталанта отложила решение по поводу полузащитника Шахтера Виктора Коваленко.