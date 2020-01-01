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Матч Шахтер — Мура отменен из-за коронавируса

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В воскресение Шахтер сыграет только один спарринг .
Мура
Мура
playmakerstats.com

В воскресение донецкий Шахтер сыграет только один спарринг в рамках сборов в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Шахтер не сможет сыграть запланированный матч против Муры из-за вспышки коронавируса в команде из Словении. Таким образом, завтра состоится только один спарринг Шахтера, в котором соперником дончан будет сербская Црвена Звезда.

Ранее сообщалось о том, что итальянская Аталанта отложила решение по поводу полузащитника Шахтера Виктора Коваленко.

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Теги: Шахтер, сборы, спарринг, коронавирус
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