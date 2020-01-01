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Коваленко может перейти в аренду в Дженоа

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Аталанта может сразу отдать украинца в другой клуб.
Виктор Коваленко против Лаутаро Мартинеса
Виктор Коваленко против Лаутаро Мартинеса
Getty Images

Итальянская Аталанта после завершения трансфера Виктора Коваленко, вероятнее всего, отдаст его в аренду в Дженоа, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Николо Шира.

По информации источника, в команде Джан Пьеро Гасперини много полузащитников, а у Дженоа есть свободные места для легионеров не из стран Евросоюза.  

Кроме того, в услугах Коваленко заинтересрован президент Дженоа Энрико Прециози.

Напоминаем, что сегодня Гасперини сказал о том, что Аталанта отложила решение по Коваленко до понедельника.

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Теги: Виктор Коваленко, Аталанта, Дженоа, Шахтер, аренда
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