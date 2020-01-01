Форвард полтавской Ворсклы продолжит карьеру в Армении
Никита Татарков перешел в ереванский Пюник.
Форвард полтавской Ворсклы Никита Татарков перешел в Пюник, сообщает официальный сайт армянского клуба.
Татарков стал четвертым украинским футболистом в составе ереванской команды после Антона Браткова, Артема Габелка и Игоря Гончара. Сумма сделки составила 300 тысяч евро.
В нынешнем сезоне в составе Ворсклы Татарков сыграл в общей сложности два матча.
Ранее главный тренер Ворсклы Юрий Максимов сообщал о том, что полтавский клуб не намерен расставаться с вратарем Дмитрием Ризныком.
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