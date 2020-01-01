Форвард полтавской Ворсклы продолжит карьеру в Армении

Никита Татарков перешел в ереванский Пюник.

Форвард полтавской Ворсклы Никита Татарков перешел в Пюник, сообщает официальный сайт армянского клуба.

Татарков стал четвертым украинским футболистом в составе ереванской команды после Антона Браткова, Артема Габелка и Игоря Гончара. Сумма сделки составила 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне в составе Ворсклы Татарков сыграл в общей сложности два матча.

Ранее главный тренер Ворсклы Юрий Максимов сообщал о том, что полтавский клуб не намерен расставаться с вратарем Дмитрием Ризныком.