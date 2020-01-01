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Форвард полтавской Ворсклы продолжит карьеру в Армении

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Никита Татарков перешел в ереванский Пюник.
Никита Татарков
Никита Татарков
vorskla.poltava.ua

Форвард полтавской Ворсклы Никита Татарков перешел в Пюник, сообщает официальный сайт армянского клуба.

Татарков стал четвертым украинским футболистом в составе ереванской команды после Антона Браткова, Артема Габелка и Игоря Гончара. Сумма сделки составила 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне в составе Ворсклы Татарков сыграл в общей сложности два матча.

Ранее главный тренер Ворсклы Юрий Максимов сообщал о том, что полтавский клуб не намерен расставаться с вратарем Дмитрием Ризныком.

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Теги: Ворскла, пюник, трансфер
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