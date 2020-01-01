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Десна подписала защитника румынской Астры Диму

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Константин Дима уже присоединился к черниговскому клубу на сборах.
Константин Дима
Константин Дима
desna.football

Черниговская Десна подписала защитника румынского клуба Астра из Джюрджю Константина Диму, сообщает официальный сайт украинского клуба.

По информации источника, Десна подписала с Димой контракт сроком на 3,5 года. Стоимость сделки составила 100 тысяч евро. Румынский защитник уже присоединился к своему новому клубу, который сейчас находится на сборах в Турции.

Константин Дима — воспитанник бухарестского Динамо. В нынешнем сезоне в составе Астры он сыграл в общей сложности 10 матчей.

Ранее сообщалось о том, что Десна взяла в аренду полузащитника киевского Динамо Богдана Билошевского. 

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Теги: Десна Чернигов, Динамо Бухарест, трансфер
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