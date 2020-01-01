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Клейтон пропустит сборы Динамо в Турции

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Форвард пропускает вторые сборы киевлян из-за травмы.
Клейтон
Клейтон
fcdynamo.kiev.ua

Бразильский форвард киевского Динамо Клейтон не поедет с командой на вторые сборы в Турцию, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, у Клейтон получил повреждение мышц задней поверхности бедра, из-за которого пропустит весь второй сбор. Ориентировочный срок восстановления бразильца — от 10 дней до двух недель.

Напоминаем, что полузащитник Динамо Денис Гармаш может перейти в турецкий Анкарагюджю.

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Теги: Динамо Киев, Клейтон, травма, сборы
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