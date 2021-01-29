Коваленко попрощается с Шахтером через несколько дней

Полузащитик донецкого клуба станет сокомандником Руслана Малиновского.

Аталанта заплатит Шахтеру 1 миллион евро за трансфер хавбека Виктора Коваленко.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Такая сумма является компенсацией за досрочно разорванный контракт с 24-летним украинцем, который истекал 30 июня 2021 года.

Как отмечает Calcio Atalanta, переход состоится 1 февраля.

Итальянский клуб не стал ждать, когда футболист станет свободным агентом, чтобы тот быстрее адаптировался в новом чемпионате и стране.

Коваленко может стать на замену Папу Гомесу, перешедшего в Севилью.

Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро