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Коваленко попрощается с Шахтером через несколько дней

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Полузащитик донецкого клуба станет сокомандником Руслана Малиновского.
Виктор Коваленко и Марлос
Виктор Коваленко и Марлос
Getty Images

Аталанта заплатит Шахтеру 1 миллион евро за трансфер хавбека Виктора Коваленко.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Такая сумма является компенсацией за досрочно разорванный контракт с 24-летним украинцем, который истекал 30 июня 2021 года.

Как отмечает Calcio Atalanta, переход состоится 1 февраля.

Итальянский клуб не стал ждать, когда футболист станет свободным агентом, чтобы тот быстрее адаптировался в новом чемпионате и стране.

Коваленко может стать на замену Папу Гомесу, перешедшего в Севилью.

Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро

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Теги: ФК Шахтер, ФК Аталанта, Виктор Коваленко
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