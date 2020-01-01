Шахтер улетел на второй сбор в Турцию
В список попали Исмаили и Малышев.
Донецкий Шахтер 29 января отправился на второй зарубежный сбор в турецкий Белек.
Главный тренер “горняков“ Луиш Каштру взял с собой 31 игрока.
Бразильский защитник левого фланга Исмаили и полузащитник Максим Малышев, отправившись от травм, присоединились к команде.
Вратари: Шевченко, Пятов, Гриценко, Трубин.
Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос , Дентиньо, Марлос, Тете, Малышев, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо.
Нападающие: Мораес, Вьюнник.
Сбор будет проходить неделю, до 5 февраля.
Напомним, что сегодня на тренировочный сбор в Турцию отправились и игроки киевского Динамо.
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