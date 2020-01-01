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Шахтер улетел на второй сбор в Турцию

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В список попали Исмаили и Малышев.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер 29 января отправился на второй зарубежный сбор в турецкий Белек.

Главный тренер “горняков“ Луиш Каштру взял с собой 31 игрока.

Бразильский защитник левого фланга Исмаили и полузащитник Максим Малышев, отправившись от травм, присоединились к команде.

Вратари: Шевченко, Пятов, Гриценко, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Витао, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос , Дентиньо, Марлос, Тете, Малышев, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо.

Нападающие: Мораес, Вьюнник.

Сбор будет проходить неделю, до 5 февраля.

Напомним, что сегодня на тренировочный сбор в Турцию отправились и игроки киевского Динамо.

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Теги: Луиш Каштру, ФК Шахтер
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