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Динамо не может покупать дорогих игроков - Луческу

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Румынский эксперт высказался о своих игроках.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Динамо Киев не в состоянии покупать дорогих футболистов и предлагать им высокие зарплаты.

Об этом он заявил главный тренер Динамо Мирча Луческу в интервью Спорт-Экспресс.

При этом он похвалил уже имеющихся игроков команды, заявив, что многие из них очень дисциплинированы.

“Сейчас у нас все еще очень молодая команда, но мы неплохо выступаем в национальном чемпионате. Такие ребята, как Забарный, Миколенко, Попов, Супряга, Шапаренко, Цыганков и другие, очень дисциплинированы и готовы слушать, что я говорю им. Они здорово учатся, и, думаю, у них большое будущее. Очень жаль, что случилась эта пандемия. Динамо всегда славилось своими болельщиками. Они гнали команду вперед, помогали добиваться побед. Всем большим клубам фанаты дают минимум 10% успеха, что очень важно при равной игре в сложной ситуации. Не могу дождаться, когда все это уже закончится.

Динамо не может покупать дорогих игроков и предлагать футболистам большие зарплаты. Но это компенсируется энтузиазмом имеющихся у нас ребят. Они хотят проявить себя, повысить свой статус, свою значимость“, - отметил тренер.

Напомним, что Мирча Луческу вспомнил, что протесты фанатов вызвали у него сомнения в том, чтобы принять предложение возглавить Динамо.

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Теги: ФК Динамо, Мирча Луческу, футбол, Игорь Суркис
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