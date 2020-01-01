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Луческу - о Динамо: Я хотел отказаться от приглашения

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Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу вспомнил, что протесты фанатов вызвали у него сомнения в том, чтобы принять предложение возглавить Динамо. 

Об этом он рассказал в интервью Спорт-Экспресс.

Румынский специалист отметил, что он хотел оказаться от предложения, но его переубедил президент киевского клуба Игорь Суркис.

“Я принял Динамо в очень сложной ситуации: с тех пор как покинул Шахтер, киевляне сильно поменяли команду, практически все опытные игроки ушли. Был резкий крен в сторону молодежи, которая просто не была готова играть на таком уровне. Братья Григорий и Игорь Суркисы пригласили меня, чтобы поговорить о сотрудничестве. Они прекрасно знали, кого зовут, и учитывали мое прошлое в Шахтере. Новости о переговорах попали в СМИ, начались протесты фанатов, и я хотел было отказаться от приглашения. Но президент клуба постоянно звонил мне, мы много общались. В итоге я согласился возглавить Динамо“, - поведал он.

Напомним, что президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о том, что изначально не хотел занять эту должность.

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Теги: ФК Динамо, Мирча Луческу, футбол, Игорь Суркис
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