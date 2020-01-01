Динамо отправилось на второй тренировочный сбор в Турцию

Уже завтра пройдет первый из запланированных спаррингов.

Киевское Динамо отправилось в Турцию, чтобы продолжить плановую подготовку ко второй части сезона. Большая динамовская делегация вылетела в Анталию чартерным рейсом в 9:30.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК Динамо Киев.

В составе первой команды Мирча Луческу взял на турецкий сбор 31 футболиста.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, де Пена, Дуэлунд, Викентий Волошин, Назар Волошин.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Русин, Ванат.

Ранее сообщалось, что Динамо на сборах в Турции сыграет пять спаррингов. Уже завтра, 30 января, команда сыграет против болгарского Лудогорца, а 1 февраля — против Динамо Тбилиси из Грузии.