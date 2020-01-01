Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо отправилось на второй тренировочный сбор в Турцию

Комментариев: 0
Уже завтра пройдет первый из запланированных спаррингов.
Футболисты Динамо в аэропорту
Футболисты Динамо в аэропорту
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо отправилось в Турцию, чтобы продолжить плановую подготовку ко второй части сезона. Большая динамовская делегация вылетела в Анталию чартерным рейсом в 9:30.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК Динамо Киев.

В составе первой команды Мирча Луческу взял на турецкий сбор 31 футболиста.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, де Пена, Дуэлунд, Викентий Волошин, Назар Волошин.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Русин, Ванат.

Ранее сообщалось, что Динамо на сборах в Турции сыграет пять спаррингов. Уже завтра, 30 января, команда сыграет против болгарского Лудогорца, а 1 февраля — против Динамо Тбилиси из Грузии.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь