Днепр-1 намерен подписать форварда Фламенго Витиньо

Украинский клуб готов заплатить за бразильца 5 миллионов.

Украинский клуб Днепр-1 намерен подписать форварда бразильского Фламенго Витиньо, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Густаво Чоке.

По информации источника, Днепр-1 готов предложить за Витиньо 5 миллионов евро и приобрести бразильца уже нынешней зимой.

Витор Винисиус Коэльо Сантос пришел в Фламенго летом 2018 года из российского ЦСКА. В прошлом году в составе бразильского клуба он сыграл 44 матча и забил три гола.

Напоминаем, что бразильский клуб Флуминенсе отказался продавать донецкому Шахтеру форварда Кайки.