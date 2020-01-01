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Днепр-1 намерен подписать форварда Фламенго Витиньо

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Украинский клуб готов заплатить за бразильца 5 миллионов.
Витиньо
Витиньо
Getty Images

Украинский клуб Днепр-1 намерен подписать форварда бразильского Фламенго Витиньо, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Густаво Чоке.

По информации источника, Днепр-1 готов предложить за Витиньо 5 миллионов евро и приобрести бразильца уже нынешней зимой.

Витор Винисиус Коэльо Сантос пришел в Фламенго летом 2018 года из российского ЦСКА. В прошлом году в составе бразильского клуба он сыграл 44 матча и забил три гола.

Напоминаем, что бразильский клуб Флуминенсе отказался продавать донецкому Шахтеру форварда Кайки.

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Теги: Днепр-1, Фламенго, Витиньо, трансфер
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