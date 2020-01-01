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Коваленко пройдет медосмотр в Аталанте в воскресение

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Трансфер украинского полузащитника близок к завершению.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
Getty Images

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко в воскресение пройдет медосмотр в итальянской Аталанте, сообщает Tutto Atalanta.

По информации источника, Коваленко прибудет в Бергамо в субботу.

Переговоры между футболистом и Аталантой продвигаются успешно. Контракт, который итальянский клуб предлагает Коваленко, рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что бразильский Флуминенсе отказался продавать Шахтеру форварда Каики.

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Теги: Шахтер, Аталанта, Виктор Коваленко, трансфер, контракт
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