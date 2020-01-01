Коваленко пройдет медосмотр в Аталанте в воскресение

Трансфер украинского полузащитника близок к завершению.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко в воскресение пройдет медосмотр в итальянской Аталанте, сообщает Tutto Atalanta.

По информации источника, Коваленко прибудет в Бергамо в субботу.

Переговоры между футболистом и Аталантой продвигаются успешно. Контракт, который итальянский клуб предлагает Коваленко, рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что бразильский Флуминенсе отказался продавать Шахтеру форварда Каики.