Коваленко пройдет медосмотр в Аталанте в воскресение
Трансфер украинского полузащитника близок к завершению.
Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко в воскресение пройдет медосмотр в итальянской Аталанте, сообщает Tutto Atalanta.
По информации источника, Коваленко прибудет в Бергамо в субботу.
Переговоры между футболистом и Аталантой продвигаются успешно. Контракт, который итальянский клуб предлагает Коваленко, рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что бразильский Флуминенсе отказался продавать Шахтеру форварда Каики.
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