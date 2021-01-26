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Уфа не хочет отпускать украинца в АЕК

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Олег Данченко продолжит играть в России.
Олег Данченко
Олег Данченко
ФК УФА

Бывший защитник Шахтера Олег Данченко продолжит играть за Уфу на правах аренды.

Контракт 26-летнего украинца принадлежит Рубину, директор которого Рустем Сайманов развеял слухи о возможном переходе Олега в АЕК.

«Данченко никуда не уезжает. Он остается до конца сезона в аренде в Уфе», - заявил Сайманов в комментарии изданию РИА.

В нынешнем сезоне Данченко отдал пять результативных передач в 16 матчах Уфы во всех турнирах.

Олег провел 12 матчей за первую команду Шахтера в 2018 году. С донецким клубом футболист стал чемпионом Украины и обладателем национального Кубка.

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Теги: Олег Данченко, футбол, Уфа
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