Уфа не хочет отпускать украинца в АЕК
Олег Данченко продолжит играть в России.
Бывший защитник Шахтера Олег Данченко продолжит играть за Уфу на правах аренды.
Контракт 26-летнего украинца принадлежит Рубину, директор которого Рустем Сайманов развеял слухи о возможном переходе Олега в АЕК.
«Данченко никуда не уезжает. Он остается до конца сезона в аренде в Уфе», - заявил Сайманов в комментарии изданию РИА.
В нынешнем сезоне Данченко отдал пять результативных передач в 16 матчах Уфы во всех турнирах.
Олег провел 12 матчей за первую команду Шахтера в 2018 году. С донецким клубом футболист стал чемпионом Украины и обладателем национального Кубка.
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