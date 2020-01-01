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Рух проиграл одному из лидеров чемпионата Сербии в спарринге

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Подопечные Федика минимально уступили Партизану.
Иван Федик
Иван Федик
ФК Рух Львов

В рамках товарищеского поединка львовский Рух сыграл против одного из грандов чемпионата Сербии Партизана (0:1).

На 23-й минуте поединка белградцы вышли вперед. Голом отметился Филип Холендер. Несмотря на несколько хороших атак от львовян во втором тайме, этот счет сохранился до конца поединка.

Рух – Партизан 0:1

Гол: Холендер, 23

Рух: Мысак — Белый (Зец, 63), Стаменкович (Веремеенко, 63), Копина (Гагун, 63), Мысык (Глиха, 63) — Карасюк (Сыч, 63), Федорчук, (Карабин, 63), Русин (Кухарук, 23), Климчук (Притула, 63), Бойчук (Лях, 23), Кухаревич (Кондраков, 63).

Партизан: Стойкович — Живкович, Лутовац, Маркович, Вуйачич — Обрадович, Здйелар, Жоич, Смиланич, Натко, Холендер

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Теги: Рух, Партизан, футбол, УПЛ
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