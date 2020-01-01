Молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе к Евро-2023

Подопечные Руслана Ротаня оказались в группе Н.

В четверг, 28 декабря, состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2023 среди сборных U-21, в ходе которой сборная Украины U-21 узнала своих соперников.

53 команды, участвовавшие в процедуре, были распределены на шесть корзин посева. Украина была в третьей. По итогам жеребьевки подопечные Руслана Ротаня попали в группу Н.

Соперниками Украины U-21 стали сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Все группы отбора Евро-2023 U-21

Группа А: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония.

Группа В: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино.

Группа С: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта.

Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн.

Группа Е: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар.

Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург.

Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра.

Группа Н: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерские о-ва, Армения.

Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан.

Напомним, в финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд: Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Отметим также, что отборочный турнир на Евро-2023 пройдет с марта 2021 по июнь 2022, плей-офф в сентябре 2022, а финальній турнир примерно в июне/июле 2023 года.