Молодежная сборная Украины узнала соперников в отборе к Евро-2023
В четверг, 28 декабря, состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2023 среди сборных U-21, в ходе которой сборная Украины U-21 узнала своих соперников.
53 команды, участвовавшие в процедуре, были распределены на шесть корзин посева. Украина была в третьей. По итогам жеребьевки подопечные Руслана Ротаня попали в группу Н.
Соперниками Украины U-21 стали сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.
Все группы отбора Евро-2023 U-21
Группа А: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония.
Группа В: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино.
Группа С: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта.
Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн.
Группа Е: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар.
Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург.
Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра.
Группа Н: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерские о-ва, Армения.
Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан.
Напомним, в финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд: Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).
Отметим также, что отборочный турнир на Евро-2023 пройдет с марта 2021 по июнь 2022, плей-офф в сентябре 2022, а финальній турнир примерно в июне/июле 2023 года.
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