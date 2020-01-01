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Шахтер получил отказ от Флуминенсе по трансферу Кайки

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Первоначальное предложение "горняков" не устроило бразильский клуб, но переговоры продолжаются.
Кайки
Кайки
Getty Images

Донецкий Шахтер отправил официальное предложение Флуминенсе по 17-летнему форварду Кайки, сообщает Globo Esporte

По информации источника, донецкий клуб предложил 5 млн евро за 70% прав на игрока. Причем эта сумма могла вырасти до 15 млн евро с учетом различных бонусов.

Флуминенсе не принял предложение Шахтера, однако переговоры продолжаются.

Бразильский клуб намерен даже в случае продажи сохранить футболиста и не отпускать в Европу до исполнения 18 лет (11 июня), а до этого интегрировать нападающего в основную команду. У Кайки контракт с Флуминенсе до декабря 2022 года.

Кайки – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году.

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Теги: Кайки, Шахтер, Флуминенсе
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