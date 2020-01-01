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Украинский клуб прекратил свое существование

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Черкащина снялась со Второй лиги чемпионата Украины.
Футболисты Черкащины
Футболисты Черкащины
ФК Черкащина

Клуб Черкащина, выступающий во Второй лиге, принял решение сняться с турнира.

Об этом сообщил инвестор Черкащины Владимир Лашкул на своей страничке в Facebook.

"Общее собрание учредителей ОПФК Черкащина приняло решение о прекращении участия команды в турнире. Сегодня можно сказать, что одной из главных причин этого решения было желание учредителей освободить дорогу для реализации амбициозных целей между клубами МСК Днепр и ФК ЛНЗ Лебедин", - написал Лашкул.

Отметим, что в прошлом сезоне Черкащина выступала в Первой лиге, а в нынешней кампании занимает пятое место в группе Б во Второй лиге.

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Теги: Черкащина, футбол
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