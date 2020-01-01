УАФ может запретить играть на Арене Львов в марте из-за матчей сборной

Качество газона — чувствительная тема для Андрея Шевченко.

Украинская ассоциация футбола может запретить командам Рух и ФК Львов играть домашние матчи в марте на стадионе Львов-Арена, сообщает на своей Facebook-странице продюсер телеканалов Футбол Иван Гресько.

По информации источника, запрет клубам проводить матчи на Львов-Арене связан с тем, что на єтом стадионе запланированы игры сборной Украины, которые пройдут 28 и 31 марта, а качество газона — чувствительная тема для тренера национальной команды Андрея Шевченко.

В марте у Руха запланирован домашний матч против черниговской Десны, у Львова — против донецкого Шахтера, а также встреча львовских команд друг с другом.

Напоминаем, что сегодня стало известно, что в этом году сборная Украины сыграет спарринг против сборной Болгарии.