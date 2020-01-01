Сборная Украины сыграет спарринг с Болгарией

Встреча пройдет в ноябре перед матчем отбора на ЧМ-2022.

Украинская ассоциация футбола анонсировала спарринг сборной Украины против Болгарии, который пройдет в нынешнем году, сообщает на своей Facebook-странице президент УАФ Андрей Павелко.

Спарринг между сборными Украины и Болгарии пройдет 11 ноября, за пять дней до матча украинцев против команды Боснии и Герцеговины в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Матч против болгар пройдет в Украине и стал уже 15-й игрой сборной Украины, запланированной на нынешний год.

Также сообщается о том, что идут переговоры по поводу организации еще большего количества игр сборной в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что чемпионат Европы 2021 года с участием команды Украины может пройти только в одной стране.