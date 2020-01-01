Гармаш может покинуть Динамо: кто претендует на скандального украинца

Денис Гармаш близок к возвращению в турецкий чемпионат.

Полузащитник Динамо Денис Гармаш может продолжить карьеру в турецком Анкарагюджю, сообщает Nexus Sport.

Источник отмечает, что турецкий клуб, который находится в зоне вылета, уже ведет переговоры с 30-летним украинцем, а также с Динамо, надеясь оформить трансфер до конца недели. У Динамо и Анкарагюджу есть успешный опыт в вопросе трансферов – именно эта команда брала в аренду Жерсона Родригеша.

Гармаш уже играл в чемпионате Турции, с января по август 2020 года выступая в аренде за Ризеспор.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб наказан трансферным баном за долг перед Шахетром