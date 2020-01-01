Турецкий клуб получил трансферный бан за долг перед Шахтером

Турецкий Антальяспор не заплатил Шахтеру за аренду Бланко-Лещука.

Турецкий Антальяспор получил трансферный бан из-за накопившихся долгов по предыдущим трансферам.

Как сообщает Sadece Antalyaspor, клуб задолжал около 4,5 миллионов евро за трансферы Самира Насри, Данило Соузы Кампоса, Сасо Форнецци и Густаво Бланко-Лещука.

Точная сумма, которую Антальяспор должен "горнякам" за Бланко-Лещука не раскрывается, но сообщается, что клуб не намерен в данный момент отдавать долги.

Аргентинец не оправдал ожиданий в Антальяспоре, забив 5 голов и сделав 3 голевых передачи в 34 матчах прошлого сезона. В этом сезоне Бланко-Лещук выступает за испанский Овьедо в аренде.