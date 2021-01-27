Селезнев рассказал о дружбе с Ракицким

Селезнев поделился мнением по поводу бывшего партнера Ярослава Ракицкого.

Нападающий Колоса Евгений Селезнев рассказал о дружбе с украинским защитником Зенита Ярославом Ракицким.

"Ракицкий - настоящий мужчина. Вчера увиделись на часик, чаю выпили да и все. Мы словно братья. Ярик - настоящий человек. Есть не буду говорить кто, а есть люди. Он человек. Это видно в его поступках, во всем.

Ушел играть в Россию - ну, ушел. Я не могу сказать, что мы с ним каждый день общаемся. Он в Питере, я здесь. Мы не каждый день созваниваемся, но довольно часто общаемся. В любое время суток можем друг другу позвонить. Ярик - замечательный человек. Я к нему смело могу повернуться спиной, он никогда не подставит и не предаст. Один из немногих в футбольном мире, кто действительно такой.

Посмотрите, сколько он матчей сыграл за сборную, сколько он помог ей. Все важные матчи он сыграл. В одно время без него сборную Украины нельзя было представить. А почему люди это так забыли? Для меня патриот не тот, кто кричит, что он патриот и украинец, а тот, кто работает на Украину.

Ярик работал на Украину. Просто сделали так, чтобы он перестал работать на Украину. Вот и все. Рак - украинец и всегда им останется, я это знаю", - рассказал Селезне в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Ракицкий подарил Селезневу футболку Зенита.