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Суркис обсуждал трансфер Динамо во время заседания Верховной Рады

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Григорий Суркис вел переписку о трансфере киевлян в сессионном зале ВР.
Григорий Суркис
Григорий Суркис
Getty Images

Экс-президент киевского Динамо Григорий Суркис во время заседания Верховной Рады вел переписку по поводу возможного трансфера киевского клуба, сообщает Апостроф.

По информации издания, на экране смартфона Суркиса было сообщение о том, что главный тренер Динамо Мирча Луческу забраковал игрока по имени Рикардо Алвиш.

«Только что говорил с Луческу по Рикарду Алвишу, он категорически против даже просмотра этого игрока» - гласила надпись на экране смартфона Суркиса.

О каком именно Рикардо Алвише идет речь — неизвестно. В интернете есть информация о девяти футболистах с таким именем, среди которых шестеро португальцев, двое бразильцев и один полузащитник из Люксембурга.

Напоминм, что ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал о том, что в прошлом году главным тренером киевского клуба мог стать Сергей Ребров.

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Теги: Григорий Суркис, Динамо, трансфер, Мирча Луческу
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