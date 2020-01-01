Ребров прошлым летом мог стать тренером Динамо Киев

Игорь Суркис рассказал о переговорах с Сергеем Ребровым.

Президент киевского Динамо рассказал о том, что тренером столичного клуба мог стать Сергей Ребров.

По словам Суркиса, летом 2020 года его брат Григорий предлагал должность главного тренера легенде и бывшему форварду Динамо.

«Кандидатом номер 1 на должность главного тренера прошлым летом был Сергей Ребров. Первый звонок был ему. Реброву позвонил мой брат, но он отказался, так как подписал новый контракт с Ференцварошем» - рассказал Суркис в программе В гостях у Гордона.

Также Игорь Суркис рассказал о том, что поначалу не хотел стать президентом Динамо.