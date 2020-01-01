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Селезнев: В молодости были дурость, глупость, я прошел через это все

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Форвард Колоса сожалеет о том, что в молодости злоупотреблял алкоголем .
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Getty Images

Форвард Колоса из Ковалевки Евгений Селезнем рассказал о своих взаимоотношениях с крепкими напитками.

«Сколько было выпито за карьеру? Люди столько борща, наверное, не съели. На самом деле, это очень плохо и я не хвастаюсь этим. В молодости были дурость, глупость, я прошел через это все. Не хочу, чтобы другие допускали подобное”, - сказал Селезнев в интервью Youtube-каналу Отдушивдушу.

Ранее сообщалось о том, что во время сборов Колоса в Турции Селезнев попробовал себя в смешанных боевых искусствах.

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Теги: Колос, Евгений Селезнев
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