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Игорь Суркис: Сопротивлялся тому, чтобы стать президентом Динамо

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Игорь Суркис рассказал, почему стал президентом киевского Динамо.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
fc-metalist.com

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о том, что изначально не хотел занять эту должность.

Про словам Суркиса, возглавить Динамо — очень большая ответственность потому, что от столичного клуба ждут только побед.

«Я всячески этому сопротивлялся, потому что знал, какая ответственность лежит. Это не менее ответственно, чем быть одним из 450 депутатов. Я понимал, какая это ответственность. Если бы какой-то клуб пришлось поднимать с низов, не получилось – ну и не получилось. А «Динамо» – легендарный клуб, визитная карточка Украины. От этого клуба и по сей день требуют только побед», - рассказал Суркис в интервью проекту В гостях у Гордона.

По словам президента Динамо, только после прихода Лобановского в 1996-м году киевский клуб поглотил его полностью.

Напомним, что ранее Игорь Суркис говорил, что он против того, чтобы Динамо делило стадион с донецким Шахтером.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо
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