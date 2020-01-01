Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо на сборах в Турции сыграет пять спаррингов

Комментариев: 0
Соперниками киевлян станут команды из Болгарии, Грузии, Беларуси и Северной Македонии.
Расписание спаррингов Динамо
Расписание спаррингов Динамо
fcdynamo.kiev.ua

Киевское Динамо определилось с соперниками в спаррингах, которые пройдут в рамках сборов в Турции, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Всего киевляне запланировали сыграть пять спарринговых матчей против команд из четырех стран Европы.

30 января Динамо сыграет против болгарского Лудогорца, а 1 февраля — против Динамо Тбилиси из Грузии. На 4 февраля у киевлян запланирован спарринг с болгарским ЦСКА, после которого 7 февраля Динамо сыграет против Шкендии из северомакедонского Тетово. Заключительный спарринг киевский клуб сыграет против белорусского БАТЭ 8 февраля.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник Динамо Богдан Билошевский перешел на правах аренды в черниговскую Десну.

Поделись:
Теги: Динамо, спарринг, сборы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь