Динамо на сборах в Турции сыграет пять спаррингов

Соперниками киевлян станут команды из Болгарии, Грузии, Беларуси и Северной Македонии.

Киевское Динамо определилось с соперниками в спаррингах, которые пройдут в рамках сборов в Турции, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Всего киевляне запланировали сыграть пять спарринговых матчей против команд из четырех стран Европы.

30 января Динамо сыграет против болгарского Лудогорца, а 1 февраля — против Динамо Тбилиси из Грузии. На 4 февраля у киевлян запланирован спарринг с болгарским ЦСКА, после которого 7 февраля Динамо сыграет против Шкендии из северомакедонского Тетово. Заключительный спарринг киевский клуб сыграет против белорусского БАТЭ 8 февраля.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник Динамо Богдан Билошевский перешел на правах аренды в черниговскую Десну.